Station Leeuwarden groene poort naar Bosk

LEEUWARDEN - Een potlood dat groeit? Jazeker, je zet het in de aarde en je geeft het water. Voor je het weet groeien er vrolijke bloemen of verse kruiden uit! Dit groene cadeautje kregen de reizigers en stationsbezoekers die op 7 mei tijdens de opening van Bosk op station Leeuwarden aankwamen van ProRail, Arriva en NS. Zij heten op deze manier reizigers en stationsbezoekers op station Leeuwarden welkom bij Bosk, een van de grote evenementen van Arcadia.

De potloden werden uitgedeeld door speciale “boswachters” die de weg wezen naar Bosk. NS, Arriva en Prorail vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij een evenement als Bosk. Alle drie de organisaties hebben veel aandacht voor duurzaamheid en streven, net als Bosk, naar een duurzame toekomst.

“Niet alleen is het station letterlijk de poort naar Bosk, ook vinden we het belangrijk om te laten zien dat we ons verbonden voelen met creatieve duurzame initiatieven zoals Bosk. Het OV is immers een duurzamer manier van reizen.” Aldus Gertrud Kuis, stationsmanager van station Leeuwarden.

Wie komt met het openbaar vervoer waant zich de komende 100 dagen door een groene poort op het station.

Meer informatie over Bosk.