SNEEK- Wie woensdag de Statenverkiezingen op de voet wil volgen, zit goed bij Omrop Fryslân. “Vanaf 's ochtends vroeg houden we je online en op de radio op de hoogte. De uitslagen en reacties zijn 's avonds niet alleen te volgen via radio en online, maar ook live op televisie”, aldus de Omrop.

“Met een liveblog op omropfryslân.nl en in de app houden we je vanaf 's morgens vroeg op de hoogte van alle ontwikkelingen. Het laatste nieuws, video's, foto's, opkomstcijfers, allerhande wetenswaardigheden en de eerste polls, je vindt het in het liveblog.

Van liveblog tot Fryslân Kiest

En we zijn erbij natuurlijk op de radio als om 07.30 uur de stembussen open gaan. Verder zijn we met een verslaggever op de eilanden in gezelschap van commissaris van de Koning Arno Brok en dijkgaaf Luzette Kroon. In de loop van de dag brengen ons nieuwslezers en presentatoren ook het laatste nieuws in de verschillende programma's.

Vanaf 20.00 uur, een uur voordat de stembussen dichtgaan, komen we live vanuit het Provinciehuis met Fryslân Kiest op radio en televisie. Na negen uur komen de tussenuitslagen en voorlopige einduitslagen. Bovendien geven de politici aan tafel bij presentatoren Andries Bakker en Jan Dirk de Haan hun eerste reactie op de uitslagen.

De dag erna

De hele nacht houden we je online op de hoogte, net zolang tot alle uitslagen bekend zijn. Wil je niet de hele nacht wakker blijven, dan kun je op donderdagmorgen vanaf 06.00 uur opnieuw terecht bij Omrop Fryslân voor een totaaloverzicht, een analyse en de reacties, zowel online als op de radio.”

Op de foto: Nummer 2 van de FNP, Diny Visser uit Sneek, nog druk aan het flyeren.