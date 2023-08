Start uitgesteld - Sneekweekzeilers moeten nog even geduld hebben

SNITSER MAR - Dag twee is aangebroken voor de wedstrijdzeilers van de Sneekweek. Maar zij moeten nog even wachten voordat ze in actie kunnen komen. De start is namelijk uitgesteld voor onbepaalde tijd. Dit geldt voor de hoofdbaan.

Er staat nog onvoldoende wind, maar deze zal in de loop van de ochtend in kracht toenemen. Bovendien draait de wind langzaam van noordnoordoost naar noordnoordwest. De wedstrijdcommissie heeft daarop besloten de start uit te stellen totdat de zeilkwaliteit van de wind goed genoeg is om een mooie wedstrijd te kunnen varen. De zeilers moeten dus nog even geduld hebben en worden geadviseerd de uitstelvlag op de starttoren in de gaten te houden.