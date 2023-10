Start Strontrace 2023

WORKUM- Vanmiddag om 13.00 uur is de start van de traditionele Strontrace 2023. Fotograaf Wytske Heida was gistermiddag al in Workum aanwezig en maakte een mooie serie foto’s. “It wie gesellich drok. De haven leit fol mei fiskersskippen, skûtsjes foar de Strontrace en de skippen fan de beurtfracht”, aldus Wytske.

Historie

De Strontrace is een zeilwedstrijd voor traditionele platbodems van Workum naar Warmond en weer terug. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van de wind en van menskracht. Als de wind ontbreekt of verkeerd staat, worden de schepen gejaagd en geboomd. Kom de schippers aanmoedigen bij de start in Workum, het keerpunt in Warmond of langs de route!

De vracht die de deelnemers in Warmond afleveren (een aantal zakken gedroogde mest) staat symbool voor de mest uit Friesland die in het verleden als natuurlijke meststof voor de geestgronden in de Bollenstreek werd gebruikt.

De start van deze loodzware wedstrijd is op maandag 23 oktober om 13.00 uur in het Friese Workum. In de loop van dinsdag 24 of woensdag 25 oktober worden de deelnemende schepen in Oude Wetering verwacht. Het schip dat als eerste terug is in Workum, is de winnaar.