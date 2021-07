Start Multiskills bij O.N.S. Sneek een groot succes

Multiskills is de leukste en meest veelzijdige manier van trainen voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. De grote diversiteit in oefenvormen zorgt voor veel uitdaging en plezier. Kinderen hebben voetbalgerelateerde oefenvormen gedaan, die zij nog nooit eerder gedaan hebben. Er werd een hindernisbaan gedaan, een spel met rollen, gooien/vangen en dribbelen, een estafette, een frisbee spel, tienbal met een rugbybal, een afwerkvorm met ballen van verschillende groottes en een eindpartij met een ASM bal waar een kleine afwijking in zit.

Het was daarmee een hele diverse- en veelzijdige training en de kinderen hebben bijzonder veel plezier gehad!

Waarom Multiskills?

Goed leren bewegen is belangrijk voor de gezondheid, het welzijn en de fitheid van kinderen. Het is de basis voor zowel een recreatief als prestatief sportief leven. Plezier hebben in bewegen is daarbij een belangrijke motivator voor elke leeftijd om te blijven bewegen. Dit ontstaat onder andere door variatie en diversiteit in een uitdagend en veelzijdig beweegaanbod. Door veelzijdig te bewegen ontstaat daarnaast een beter aanpassingsvermogen, minder blessures, betere sportieve prestaties en meer creativiteit.