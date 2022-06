Start kaartverkoop Theater Sneek aanstaande dinsdag

SNEEK - Afgelopen vrijdag ging de kaartverkoop voor de Vrienden van het theater van start. De eerste tickets gingen als warme broodjes over de servicebalie. Vele huishoudens ontvingen deze dagen de brochure op de mat met het programma voor komend seizoen. Ook is het vanaf nu mogelijk het programma online te bekijken op de website van Theater Sneek.

Aanstaande dinsdag 21 juni om 11.00 uur start de kaartverkoop voor iedereen en is het mogelijk online jouw favoriete plekje te bemachtigen. Zit jij er klaar voor?



Tips

Om het reserveren van de tickets zo goed mogelijk te laten verlopen is het is raadzaam om vooraf alvast in te loggen op je account met je e-mailadres en wachtwoord. Zo ben je er zeker van dat je direct kunt bestellen. Lukt dit niet? Kijk vooraf bij enkele veelgestelde vragen.

We hopen dat het je dinsdag lukt je kaartjes te kopen. Mocht je toch ergens tegenaan lopen, dan is het servicepunt van het theater bereikbaar om je te helpen. Veel plezier toegewenst bij het doorspitten van ons nieuwe programma!