Start kaartverkoop Theater Sneek

Zoals eerder aangekondigd ontvangen onze (Super)Vrienden de eerste exemplaren van onze kersverse theaterbrochure. Voor hen start op vrijdag 17 juni de Vriendenvoorverkoop.

Tegelijk met de start Vriendenvoorverkoop valt bij een grote groep trouwe bezoekers ook een exemplaar van onze brochure op de mat én is ons programma online te bekijken. De reguliere kaartverkoop start vervolgens op dinsdag 21 juni om 11.00 op onze website.



Geen brochure ontvangen? Niet getreurd, op diverse locaties worden ook exemplaren verspreid en het is altijd mogelijk om er één op te halen aan onze servicebalie in kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof 11 in Sneek.