Start kaartverkoop Bolwerk & Lewinski seizoen 2021-2022 januari – juni 2022

Vanaf maandag 18 oktober staat het programma online. Zo kun je in de herfstvakantie met je agenda erbij scrollend door het programma heen. Zaterdag 23 oktober om 11.00 uur start de reguliere online verkoop.



LET OP: de vriendenkaartverkoop start op 21 oktober, vanaf die datum tot de reguliere start kaartverkoop zijn kaartjes die nu al te koop zijn tijdelijk alleen via het servicepunt te reserveren, dus niet online.



Het is raadzaam om vooraf alvast in te loggen op je account met je e-mailadres en wachtwoord. Zo ben je er zaterdag 23 oktober zeker van dat je direct kunt bestellen. Dit doe je met het e-mailadres waarop je deze mail ontvangt. Lukt dit niet? Kijk vooraf bij enkele veelgestelde vragen.



Het pauzedrankje is (meestal) inbegrepen bij je ticket en staat dit seizoen voor je klaar. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om contant te betalen, dus neem je pinpas mee.



LET OP: bij de aanschaf van een kaartje ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Graag maken wij je attent op het feit dat wij werken met het coronatoegangsbewijs (QR-code op papier of mobiel). Dit betekent dat wij alle bezoekers vanaf 13 jaar alleen binnen laten met een coronatoegangsbewijs.



Het Bolwerk is er klaar voor en heeft er erg veel zin in, ze hopen je snel te mogen verwelkomen.

Bolwerkprogramma nu ook in Lewinski

Na succesvolle samenwerkingen tijdens de Stiekem Sneekweek-edities van dit jaar en vorig jaar, wordt Lewinski nu een vaste extra locatie voor het Bolwerkprogramma! Zo nu en dan zullen er concerten en voorstellingen die passen bij de gezellige en sfeervolle setting van het culinaire podium in deze 'huiskamer van Sneek' plaatsvinden. Er wordt begonnen met de swingende en dansbare jazz van Montis, Goudsmit & Directie op zondagmiddag 28 november.