Stappersavond voor vergeten groep

SNEEK- Een avondje stappen, gezellig kletsen onder het genot van een drankje en uit je dak gaan op de dansvloer, hoe leuk is dat? Voor 50’ en 60’plussers klinkt het als iets uit een ver verleden. Zij blijven thuis, want als ze uitgaan, is er toch niemand die ze kennen. De OSSS zorgt dat deze vergeten groep gelijkgestemden kan ontmoeten.

Een aantal Sneker stappers, die in hun jonge jaren veelvuldig te vinden waren in bar/dancings zoals the Scotch Inn, de Lichtboei of de Sneker Pan heeft zich verenigd in de Ouwe Sneker Stappers Sociëteit (OSSS). Ze zorgen dat 50- en 60-plussers weer oude bekenden vanuit de jeugd, schooltijd, sportclub of bar/dancings kunnen ontmoeten.

Als eerste gebeurt dat op 18 juni aanstaande vanaf 20.00 uur in het Ouwe Vat, met muziek uit de jaren ‘70 en ‘80. Entree is gratis.