Standhouders gezocht voor kerstmarkt Sneek

SNEEK- Op zaterdag 10 december a.s. zal voor de vijfde keer de Kerstmarkt worden gehouden in de Sint Martinuskerk te Sneek. De tijden zijn van 11:00 – 16:00 uur. Het zal ongetwijfeld weer een gezellige boel worden met veel muziek en mooie kraampjes met leuke kerstartikelen. De organisatie hoopt op aanmeldingen met allerlei verschillende kerstattributen maar ook stands voor het Goede Doel of verenigingen zijn welkom. Eveneens is er de mogelijkheid om een kerst gerelateerde hobby te laten zien.