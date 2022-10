Stand van zaken nieuwe Modelspoor Museum Sneek

Het is de bedoeling, dat het gebouw zo energieneutraal mogelijk wordt, daarom laat de architect de tekeningen “doorrekenen” in verband met de constructie van en de eisen aan het dak.



CityProjects uit Amsterdam in overleg met Joravision uit Rijnsburg hebben gekeken naar de plannen en hebben het museum concept herschreven. Daarnaast hebben ze een presentatie tekening gemaakt hoe dan het museum eruit zou kunnen komen te zien. Over de inhoud gaan vertegenwoordigers van het museum later intern verder overleggen. Zo zal er een Plan van Eisen voor het “gebouw” ontwikkeld moeten worden.



Dit alles zal dan besproken worden met de eigenaar van Bowling en Partycentrum De Stolp en de architect. Hoe beter de voorbereiding, hoe minder verrassingen er zullen zijn.

Als alles volgens plan verloopt verlaat het museum in het najaar van 2023 het station en neemt intrek in een nieuw pand bij Party en Bowlingcentrum De Stolp in Sneek.

Bron: Nieuwsbrief Modelspoor Museum Sneek