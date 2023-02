Stand van zaken nieuwbouw Modelspoor Museum Sneek: Opening medio zomer 2024?

SNEEK- Hoe is de stand van zaken van de nieuwbouw van het Modelspoor Museum in Sneek? In de nieuwsbrief van het museum, dat deze week verscheen, staat hierover het volgende te lezen.

“Op dit moment zijn alle technische tekeningen van het pand klaar. Ondertussen zijn ook bouwbegrotingen gemaakt. En de dakconstructieberekeningen zijn ook klaar. Het museumteam is nu druk bezig met de plannen van de technische inrichting. Dan volgt een museaal plan voor de inrichting. In verband met het aanpassen van het bestemmingsplan en vergunningverlening aan de opdrachtgever voor de bouw, zal deze niet eerder kunnen starten dan medio september 2023. Opening zal medio zomer 2024 zijn. Er is nog veel te doen, laten we hopen dat de bouw straks niet nog meer uitloopt.”

Het nieuwe pand is gepland bij Party en Bowlingcentrum De Stolp in Sneek.