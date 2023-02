Stakingen openbaar vervoer: Heb ik recht op geld terug?

SNEEK- Op deze tweede stakingsdag in het openbaar vervoer rijden de treinen van Arriva in Fryslân en Groningen wel gewoon. Dat heeft het vervoersbedrijf laten weten. Van de bussen rijdt volgens het bedrijf voorlopig de helft niet.

Over teruggave van ‘vooruitbetaalde reissommen’

In de algemene voorwaarden van Arriva staat hierover het volgende: “In geval van een rechtmatige algehele staking van langer dan een dag waardoor u niet kon reizen, zal de vervoerder naar redelijkheid en billijkheid op uw verzoek overgaan tot restitutie van uw vooruitbetaalde reissommen naar rato van de duur van de staking. De vergoeding van vooruitbetaalde reissommen wordt alleen gegeven voor het vervoer dat door de staking niet mogelijk is. De vervoerder kan hiervoor redelijke administratiekosten in rekening brengen.”

Je hebt recht op geld terug wanneer er sprake was van een meerdaagse staking in jouw regio en je in het bezit bent van een abonnement, een e-ticket of een dagkaart.

Een verzoek om geld terug dien je in via het contactformulier.

Voor meerdere dagen kun je tegelijk één verzoek indienen.

Geen vergoeding

Je ontvangt geen geld terug voor alternatief vervoer zoals bijvoorbeeld taxikosten, wanneer je reist met een Studentenreisrecht of voor gevolgschade van bijvoorbeeld het missen van je aansluiting.

Bron: www.arriva.nl