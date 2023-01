Stakingen aangekondigd in streekvervoer na mislukte cao-onderhandelingen

SNEEK- Vakbond FNV roept op tot een staking morgen en overmorgen in het streekvervoer. Dat betekent dat bussen of regionale treinen van andere maatschappijen dan de NS mogelijk niet rijden omdat buschauffeurs, machinisten en conducteurs het werk neerleggen.

Afgelopen nacht is er onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer, maar vakbonden en werkgevers kwamen er niet uit. Volgens de FNV waren het loonbod en de maatregelen om de werkdruk structureel aan te pakken niet voldoende.

Het CNV doet waarschijnlijk niet direct mee aan de staking, hoewel deze vakbond met 2200 leden bij de ov-bedrijven "inhoudelijk op één lijn" zit met de FNV. Dat komt omdat CNV eerst aan leden moet vragen of ze actie willen voeren, en die peiling kost enige tijd.

Werkdruk en ziekteverzuim verlagen

Eerder hadden de vakbonden gewaarschuwd voor een landelijke staking als het cao-overleg zou mislukken. Onder de cao streekvervoer vallen 13.000 medewerkers en duizenden daarvan zijn lid van de bond.

De vakbonden willen dat het loon van personeel van Arriva meebeweegt met de hoge inflatie en dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen.

In oktober werd ook al gestaakt in het streekvervoer. Toen reed volgens de werkgevers 70 tot 80 procent van de bussen.

Bron: Omrop Fryslân