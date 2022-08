Staking NS in Noord-Nederland - Arriva rijdt wel volgens dienstregeling

Waar zijn de stakingen?

De estafettestakingen bij de NS beginnen op de trajecten in het Noorden. Dat betreft de lijnen tussen Leeuwarden/Groningen en Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad.

De stakingen gaan vrijdag verder in Rotterdam en Den Haag. Komende maandag wordt gestaakt in de regio Noordwest (Amsterdam en omgeving), dinsdag 30 augustus in de regio Midden (Utrecht) en woensdag 31 augustus in de regio's Zuid en Oost (Brabant, Limburg, Enschede, Arnhem/Nijmegen).