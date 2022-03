Stadswandeling zonder te wandelen

SNEEK- Zin om de stad te bekijken, maar lukt het wandelen niet meer zo goed? Of blijf je er gewoon liever bij zitten? Dan is de ‘stadswandeling vanuit je stoel’ een uitkomst! Donderdag 17 maart en donderdag 31 maart verzorgt stadsgids Jan Visser aan de hand van heel veel foto’s een boeiende presentatie in het Fries Scheepvaart Museum.

Op 17 maart van 10.00-12.00 uur gaat het over de historische binnenstad van Sneek. Het stadhuis, de Waterpoort, C&A – het komt allemaal aan de orde. Op 31 maart van 14.00-16.00 uur neemt hij je mee door de stad buiten de grachten. Het Wilhelminapark, de Vrijmetselaarsloge en het Joods Monument: Jan Visser weet overal wat over te vertellen en dat doet hij met smaak!

Beide lezingen duren 2 uren, met halverwege een pauze. Entree is 5,- per keer, en gratis voor leden en museumkaarthouders. Dat is inclusief een kopje koffie/thee. Graag vooraf opgeven via balie@friesscheepvaartmuseum.nl

Wil je lid worden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum, om te kunnen profiteren van kortingen en het museum te steunen? Kijk dan op www.friesscheepvaartmuseum.nl/lid