Stadsfenne viert Burendag op 23 september

Op Burendag in voorgaande jaren waren er al activiteiten bij de Vrije Baptistengemeente De Bron en -voor de grootscheepse verbouwing- in Parkflat Stadsfenne. Nieuw dit jaar is dat de werkgroep gymzaal Stadsfenne aansluit. In en rond de gymzaal zijn deze Burendag ook allerlei activiteiten waarbij wijkbewoners van harte welkom zijn.

Parkflat en gymzaal Stadsfenne

In De Parkflat is er koffie en thee en worden Oudhollandse spelletjes georganiseerd. In en rondom de Bron is er een rommelmarkt, een springkussen, kunnen kinderen zich laten schminken en is er eten en drinken. In en rondom de gymzaal Stadsfenne zijn er sportactiviteiten, een kleedjesmarkt en kinderspelletjes. En ook hier staat koffie, thee en limonade klaar. Op alle locaties is iedereen van harte welkom.

Om de verbinding letterlijk vorm te geven, rijden er shuttlebusjes tussen de Parkflat, de Bron en de gymzaal Stadsfenne. De activiteiten vinden plaats tussen 10.00 uur een 15.00 uur.