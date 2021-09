Stadsbrouwerij Sneek opent morgen haar deuren: Vrijwilligersinitiatief voor mienskip en plezier

SNEEK-Na maanden klussen en brouwen door vrijwilligers, is het eindelijk zover, de Stadsbrouwerij Sneek gaat open. Met bier. Met plezier! Voor het goede doel. Bier met een verhaal. Zo laat dit initiatief zich het beste verwoorden. Gestart in 2018 dankzij ambassadeurs van het eerste uur (zie https://www.omropfryslan.nl/category/trefwoorden/t-waterpoartsje ) en uitgegroeid tot kraamkamer. Doel? De maatschappelijke betrokkenheid en vooral ook plezier in Sneek bevorderen. Een beweging. Non-profit. Van Snekers, voor Snekers, door Snekers.

Het heeft even geduurd, maar de kraamkamer van bier én goëd gefoël gaat nu dan echt open. Te bezichtigen in het hartje van Sneek aan de Leeuwenburg 11. Trap op, langs het rode gordijn… en u bevindt zich in de kraamkamer van Sneek. Uiteraard is nog niet alles af, de concepten worden continu getoetst en bijgesteld. Neemt u gerust een kijkje en proeft u de ambachtelijke bieren. Iets speciaals proberen? Vraag het naar een biertje uit de kraamkamer. Altijd anders en altijd ambachtelijk gebrouwen.

De vrijwilligers willen samen proeven. Samen bedenken. Samen bouwen en samen brouwen. Groot denken, klein doen. Voor de stad en voor “ut goëde gefoël”. Hier worden de mooiste biertjes bedacht en geboren. Bevallen ze goed? In dat geval schalen ze op met andere Friese brouwerijen om groter te produceren. Ook die kunt u proeven. Vraag naar de Stadhouder van Stadsbrouwerij Sneek.

Het initiatief is in 3 jaar tijd gegroeid en kent een vaste klantenkring, innige samenwerking met ondernemers en een harde kern van vrijwilligers die zich inzetten voor “un goëd gefoël!“. Bier als middel. Het doel? Plezier, gemeenschap en trots op het stadje Sneek.

Met de Waterpoort als icoon wordt Sneek op moderne en innovatieve manier opgeschud en de aandacht voor plezier en gemeenschap te gestimuleerd: non-profit; de opbrengst van de Stadsbrouwerij gaat naar Stichting ’t Waterpoartsje die op haar beurt weer goede doelen ondersteunt.

Doelen die de afgelopen jaren zijn gesteund: Zwemelfstedentocht, Stichting Cultuurkwartier, Stichting Phêron, Vaartocht RT27, Waterpoartsje Open Padeltoernooi, Talentband 21/22’, Werkgelegenheid met lokale partner Vonk: verpakking/logistiek. Eindmusical basisschool in Theater Sneek.

Verschillende mensen die “un goëd gefoël” nodig hadden, verrast met een pakket goëd gefoël.