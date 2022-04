Stadsbrouwerij Sneek lanceert samen met Weduwe Joustra de Sneker Gin

SNEEK - Na een intensief productontwikkelingstraject heeft Sneek er een fantastisch nieuw product bij. Het gaat hier om de Sneker Gin. Het idee ontstond tijdens een proefsessie van bier, wijn en spijs in de BrouwPub van de StadsBrouwerij bovenin de Walrus in het hart van de stad.

Tijdens de proefsessie raakten Steve van de 'Weduwe' en Wietse van de 'Stadsbrouwerij' met elkaar in gesprek over wat er nog ontbrak op de culinaire drankenkaart van Sneek. Diverse likeuren maar ook biersoorten als triple, stout en IPA kwamen voorbij. Bij het woord Gin vielen ze allebei even stil. 'Gin daar zit potentie in!'

Maar wat is het precies, welk smaakprofiel willen we, hoe zetten we het in de markt en welk kwaliteitsniveau willen we neerzetten? Dit idee liet Steve en Wietse niet meer los: “We gaan voor een topkwaliteit Gin, die we samen ontwikkelen en we schrijven een ontwerpwedstrijd uit voor het etiket!!”. Aldus het duo.

Zo gezegd zo gedaan. Uit de ontwerpwedstrijd is een artistiek hoogstandje gekomen waardoor er een verhaal in de fles is ontstaan. Ja, u leest het goed: een artistiek kunstwerk niet op- maar in de fles. Daarnaast is er een top Gin gemaakt, gestookt uit graan, uitgebalanceerd met jeneverbes destilaat en een vleugje Sneker geheim. Het resultaat mag er zijn!

Voor de lancering is gekozen om de 1e fles te veilen tijdens het benefiet Gala van de Ronde Tafel 27, op 2 april jl. De 1e fles bracht een fantastisch bedrag op van € 450,- dat geschonken is aan het Rode Kruis (project Kind & Ontbijt). Daarna was de bar geopend en is de Gin zeer goed ontvangen. Inmiddels wordt het product uitgerold in Sneek.

Bent u al benieuwd hoe het smaakt? Gin uit Sneek is vanaf nu verkrijgbaar bij de Weduwe Joustra, Gall&Gall Stadsfenne en online bij www.stadsbrouwerijsneek.nl. P.S. Net als bij alle producten van de brouwerij, gaat een groot deel van de opbrengst naar het stimuleren van plezier en gemeenschap in Sneek. 'Samen voor un Goëd Gefoël!'