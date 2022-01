Stadsbrouwerij Sneek groeit hard

SNEEK - In hartje centrum van Sneek wordt inmiddels hard gewerkt aan bier dat écht gebrouwen is in Sneek. De snel groeiende Stadsbrouwerij Sneek heeft zich inmiddels gevestigd en is niet meer weg te denken uit onze mooie stad! Met succesvolle bieren als de Kruizebroeder, Stadhouder en het alom geprezen Waterpoartsje voor in de zomer op terras, zeilboot of bij de barbecue. En dan te bedenken dat de unieke Tripel en fantastische IPA in groot volume in de maak zijn! Kortom: bier gebrouwen in Sneek is een groeimarkt!

“Om te janken su moai”

Het succesvolle mienskipproject van Stichting ’t Waterpoartsje groeit hard en krijgt steeds meer vaste vorm in Sneek. Vrijwilligers lopen met gepaste bravoure en bedrijfskleding door Sneek. Trots op hun stadje en hun bijdrage aan de mienskip. Kwaliteit én plezier staat voorop: “Gebrouwen in hartje centrum van Sneek, om te janken su moai! Wie wil dat nou niet?!” om vervolgens te concluderen dat hun ambities nog groter zijn dan waar ze nu staan. “Over een paar jaar kent iedereen Sneek van de Sneekweek en de Stadsbrouwerij”. Illustreert één van de vrijwilligers met enthousiasme.

De brouwerij brouwt inmiddels haar 10e biertje in samenwerking met ondernemers en vrijwilligers en viert in 2022 haar lustrum. Inmiddels biedt een aantal restaurants in Sneek hun eigen, in Sneek gebrouwen, bier op de tap aan. Samen ontwikkelen is super om te doen. Juist die creatieve en gezamenlijke brouwactiviteiten leveren een hoop energie op. In tijden van lockdown een zeer welkome afleiding. Zo kun je toch wat doen! We mogen nog geen namen noemen, maar ga er maar vanuit dat je dit binnenkort op een aantal unieke locaties in Sneek gaat kunnen ervaren.

Groeien met un goëd gefoël

Met het succes en de groei van de Stadsbrouwerij Sneek is er ook steeds

meer werk te verzetten. De vrijwilligers doen dat graag, zeker als het vooral

niet op echt werken lijkt maar hobbymatig is. “We mutte ut wel leuk blieve

fine nou?” Ondertussen ontstaat er een serieus bedrijf met bierproductie,

logistiek, planning, marketing, financiën en, niet te vergeten, de goede doelen

die gesteund worden vanuit de stichting. Zo is de logistiek in samenwerking

met VONKwerkt opgepakt en werken mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt mee aan een serieuze en professionele brouwerij. De vrijwilligers sluiten niet uit dat we dat hier in het proeflokaal ook gaan doen.

Zin om mee te doen? Stuur dan een email naar info@stadsbrouwerijsneek.nl of spreek een van onze enthousiaste vrijwilligers aan.