Stadsbrouwerij Sneek en Irish Pub samen op ‘e bok foar ut Snitserleven gefoël

SNEEK- De Irish Pub “Poort van Cleef” heeft sinds kort een heerlijk, eigen ontwikkeld speciaal bier, gebrouwen in oans eigen stadje, Sneek. Zelf bedacht, ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met de Stadsbrouwerij Sneek! Gemeenschappelijke deler? Liefde voor het vak en liefde foar oans Sneek.

De whiskey en bierliefhebbers van de Irish Pub weten goed wat ze lekker vinden (Bock bier!) en de enthousiaste vrijwilligers van de Stadsbrouwerij Sneek brouwen maar wat graag in samenwerking met de Irish Pub. Resultaat? Wederom een mooi bierke met un goed gefoël! Lekker en ook nog eens een mooi eigen etiket! Van Sneek, door Sneek en voor Sneek. Of zoals de Irish Pub zo mooi verwoordt: “Foar ut Snitserleven gefoël mutte jim hier weze!”

Hemelse Bock: bier met karakter

De 'Hemelse Bock' is het resultaat van een liefdevolle samenwerking tussen Irish Pub en Stadsbrouwerij Sneek. Het bier is op Hemelvaartsdag gebrouwen en de brouwers hebben het conform aloude recepturen op 14 graden laten fermenteren. Pure ambacht! Hierdoor ontstaat een pilsachtig pallet: dun maar door gebruik van getoaste mouten ook chocolade en koffie! Het bier is volledig volgens oude overlevering gebrouwen, te herleiden naar jaargetijden. Toen lagen de gistingsprocessen rond de 10-14 graden, of wel een ondergegist bier dat zeer toegankelijk is!

Ambachtelijk bier met liefde voor Sneek

Gezien het ambachtelijke karakter is er voor de Irish Pub een beperkte oplage van dit kraamkamer bier gemaakt door de vrijwilligers van de Stadsbrouwerij. De samenwerking smaakt naar meer, maar het aller, allerbelangrijkste is wat jullie de Sneekers er zelf van vinden. Probeer het Sintserleven gefoël uit bij de Irish Pub! Proef ‘m en geef je mening via het personeel van de Irish Pub of via de site van de Stadsbrouwerij aan de brouwers door. Naast het voortreffelijke bier, smaakt ook de samenwerking tussen de Irish Pub en de Stadsbrouwerij naar meer. Tsjoch!