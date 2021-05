Stadhuistorenspits van Bolsward in de takels

SNEEK- Vanmorgen zweefde de stadhuistorenspits van Bolsward enkele momenten tussen hemel en aarde. De herstelwerkzaamheden aan de stadhuistoren naderen haar einde. En dat is goed nieuws voor Bolsward. Het werk werd door bouwbedrijf Friso uitgevoerd. De restauratie kost ruim 3 miljoen euro.

Op de bouwplaats in Sneek is de toren helemaal uit elkaar gehaald en werd elke balk gerestaureerd, vanmorgen was het moment dat de gerestaureerde toren voor transport naar Bolsward werd klaargemaakt. Het hele project moet binnen enkele weken afgerond zijn. De torenspits werd op 28 september 2019 van het Bolswarder stadhuis afgetakeld.