Stabieler Sliedrecht Sport klopt VC Sneek in roodgekleurde Sneker Sporthal

Sneek- De gezichten bij VC Sneek stonden na afloop allesbehalve op standje vrolijk. De meiden van Henriette ter Steege werden in een ruim vijf kwartier durend gevecht even keihard met beide benen op de grond gezet door de regerend landskampioen. Die klap kwam behoorlijk hard aan in het Sneker kant, want het was de thuisclub er alles aan gelegen om in de eigen thuishal nu op het moment suprême huis te houden. Zover kwam het niet, want VC Sneek etaleerde met name in de passing een matige performance. “Tja, passend waren we niet goed, maar ook serverend hebben we weinig gedaan”, analyseerde een teleurgestelde Henriëtte ter Steege na afloop.

Ambiance

De ingrediënten voor een mooie pot konden niet beter: een bomvolle hal, de nodige toeters en bellen op de tribune en een inspirerende opponent met als inzet een plaats in de finale. De Friezinnen mogen zich gelukkig prijzen met een dergelijke ambiance. Het zou echter te ver voeren om Sneek op basis daarvan de bakermat van het volleybal te noemen. Feit is wel dat de Snekers de meeste toeschouwers trekken van alle eredivisieclubs.

Maar ondanks deze heerlijke sfeer moet het op het veld gebeuren en daarin kwam de ploeg van Henriëtte ter Steege ditmaal tegen de landskampioen tekort hetgeen resulteerde in een toch wel enigszins jammerlijke nederlaag. Via 21-25, 24-26 en 18 -25 liet de formatie van Vera Koenen zien dat men in de sfeerrijke Sneker Sporthal verdiend de winst naar zich toetrok. Koenen zal ongetwijfeld van de reuring op de tribunes hebben genoten. Een voordeel daarvan: komend seizoen zal ze elke thuiswedstrijd van deze hartstochtelijke volleybalomgeving kunnen genieten.

Dikke plussen

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de gasten de triomf verdienden. Met name passend en ook serverend scoorden de gasten dikke plussen. Met Jolijn de Haan heeft Sliedrecht iemand in huis die een wedstrijd voor je kan winnen. Dat deed de jeugdige aanvalster aanvallend en bovenal serverend. Geen wonder dat ze in het boekje staat van de bondscoach. “Zo’n iemand heeft de wedstrijd mede beslist”, zei Ter Steege.

VC Sneek was in de tweede set dichtbij en vocht zich in andere sets bewonderenswaardig terug. Sliedrecht bewees echter dat men niet voor niets met meer vernuft en rendement speelt. “We kunnen tegen ploegen als Sliedrecht ons niets veroorloven. Dat is een team van een ander kaliber dan Utrecht bijvoorbeeld”. Daarnaast toonde VC Sneek te weinig continuïteit in het geheel. Voorbeeld: na een 8-5 voorsprong in de eerste set kwam Jolijn de Haan aan serve. Ze maakte inclusief de rally’s zes punten op rij en bracht Sliedrecht op 8-11. Natuurlijk haar verdienste maar op topniveau mag dat niet passweren. Daarbij moet wel vermeld worden dat VC Sneek nooit opgaf en zich steeds weer in de tegenstander vastbeet.

Meevaller

Positief was het optreden van Rosa Entius die al vrij vroeg in het veld kwam en aanvallend een paar flinke ballen tegen de grond roste. Ook het kunnen meespelen van Nynke Oud was een meevaller. Daarnaast wisselde Ter Steege veel en kwam praktisch iedereen in het veld.

Ze gaat de komende week druk met de voorbereiding bezig voor komende partij zaterdag in Sliedrecht. “Een finale gaat over twee wedstrijden en het is nog niet gedaan”, zegt ze strijdvaardig. Hopelijk hebben deze woorden een zalvende werking op de speelsters van VC Sneek om in sporthal De Basis nog eenmaal te vlammen. Aan de support zal het niet liggen!

