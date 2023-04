Staatssecretaris Uslu: Omrop Fryslân in elk geval tot 2035 nog op FM te beluisteren

LEEUWARDEN- Omrop Fryslân is in elk geval nog tot 2035 te beluisteren via het FM-signaal. Dat schrijft staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media in reactie op de Kamervragen van Romke de Jong (D66).

De Jong had vragen gesteld aan de staatssecretaris omdat hij zich zorgen maakt over de ontvangst van het DAB+-signaal van Omrop Fryslân. Dat signaal is niet overal in de provincie goed te ontvangen.

Het is de bedoeling dat op termijn het FM-signaal wordt afgeschaald en DAB+ de standaard wordt. Mede omdat Omrop Fryslân ook dient als calamiteitenzender is dat volgens De Jong nu nog niet wenselijk. De regionale mediaraad van de Omrop had hierover ook al eens aan de bel getrokken.

Uslu schrijft dat de afschakeling van de FM-band pas gebeurt in overeenstemming met de hele radiosector. De staatssecretaris wijst er verder op dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet van doel is om voor 2035 op te houden met FM. "Daarvoor verloopt de transitie van analoog (FM) naar digitaal (DAB+) nog niet snel genoeg", zegt minister Mickey Adriaansens.