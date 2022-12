Staat het kerkgebouw van de Baptisten Gemeente Sneek te koop?

SNEEK - Een opvallend groot doek met 'Te Koop' aan het hekwerk bij het gebouw van de Baptistengemeente roept veel vragen op, maar nee er staat geen gebouw te koop. De gemeente stopt er ook niet mee en groeit ook niet uit haar jasje. Dat is dan in ieder geval opgehelderd.

Het Te Koop-doek is onderdeel van de thema's rond de kerstvieringen die op kerstavond en kerstochtend in de kerk aan de Selfhelpweg worden gehouden. Dan wordt ook het hele Te Koop-mysterie uit de doeken gedaan! Wees dus welkom bij beide diensten.

Ondertussen genieten ze volop bij de Baptistengemeente van de reuring omtrent de 'Te Koop-actie', want het levert via de mail en de app vele reacties op: "Verkope jim de boël of hewwe jim alleen dat hek te koop?". "Kest er moai un klushok van make". "Jim gaan toch niet weg?". Wat een stukje zeil met een paar witte letters al niet teweeg kan brengen.