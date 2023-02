St. Monument Synagoge Sneek zoekt foto’s voormalige sjoel

SNEEK-Medio juli 2023 wordt in Sneek een nieuw monument onthuld op de plek waar tot 1950 de synagoge stond. Ter gelegenheid hiervan wordt een boekje samengesteld en wordt er lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs in Sneek.

De Stichting Monument Synagoge Sneek zoekt o.a. foto’s van de voormalige synagoge aan de Wijde Burgstraat in Sneek. Ook ander materiaal m.b.t. Joods leven in Sneek is welkom. Uit schriftelijke publicaties en internetbronnen is al veel in ons bezit, maar wellicht bevindt er zich in privé nalatenschappen nog materiaal dat u met ons wil delen.

Contactgegevens:

Matthijs Graafland-secretaris Stichting Monument Synagoge Sneek-; IJlsterkade 128-202; 8608 AC Sneek m.graafland@gmail.com; 06-20999317