SRV-man Henk Feenstra viert vandaag vijftigjarig jubileum als melkboer

SNEEK- Toen hij gisteravond al lang en breed op één oor lag hebben de kinderen van SRV-man Henk Feenstra uit Hommerts z’n wagen versierd. Voorop de SRV-wagen een groot blauw bord met de tekst ‘Henk na 50 jaar, is het nu echt (bijna) klaar! PENSIOEN genieten‘. Een witte pijl wijst richting Henk Feenstra, die vandaag op de kop af 50 jaar melkboer is.

Op 31 december van dit jaar stopt de goedlachse en vriendelijke melkboer dan toch echt met het ‘sutelen’. Dan komt er een definitief einde aan de 80-urige werkweken! In de papieren versie van GrootSneek verschijnt een interview met Feenstra.

Vanmorgen in de stromende regen bezorgde de SRV-man de zuilvelproducten samen met z’n vrouw Anneke aan de bewoners van Frittemahof in Sneek. “In bettere molkboer kinst net krije”, was het korte rake commentaar van een van de klanten.