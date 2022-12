Squashers van De Stolp 1 herfstkampioen

Zware avond

Het eerste team had een zware avond in Amsterdam tegen een directe concurrent. Van de 14 games die gespeeld zouden worden deze avond wonnen de Snekers er maar 5. Imco Bakker verloor met 3-0 in een korte pot. Ronny Ouderkerken maakte het daarna iets spannender, maar ook hij verloor met 3-0. Lukas van der Sluis probeerde het tij te keren. Met goed spel won hij de eerste twee games, maar daarna nam zijn tegenstander het initiatief over en kwam het uit op een 3-2 verlies voor Van der Sluis. Tristan Keenan kon de teamwinst niet meer naar zich toe trekken. Het enige dat hij kon doen was overtuigend winnen om de schade te beperken en toch punten mee naar huis te nemen en dat deed hij ook. Met een 3-0 winst voorkwam hij een nog vervelender uitslag. Zo werd het 9-5. De drie bonuspunten bleven in Amsterdam: 12-5.

Ondanks dit lage aantal punten staat De Stolp nog steeds bovenaan. Het verschil met nummers 2 en 3 is echter nog maar respectievelijk 3 en 12 punten. Beide concurrenten uit Amsterdam hebben bovendien een ronde minder gespeeld. Alle hens aan dek in de volgende ronde in januari!

Weer veel punten

Na een langzame start is het tweede team scherper op het scoren van veel punten, los van winst of verlies. Daardoor stijgen ze wat op de ranglijst en raakt de rode zone uit het zicht. Ook deze ronde lukte het om veel punten te scoren. Bea Spitse maakte haar debuut als coach en dat wierp meteen vruchten af.

Fons Poon liet zijn bekende soepele spel zien waarmee hij het zijn tegenstander voortdurend lastig maakte. Met een ruime score van 11-5, 11-4, 11-3 zette hij het voorbeeld voor zijn teamgenoten. Hayo Dijkstra (foto) volgde zijn voorbeeld en zette ook een afgemeten uitslag neer: 11-4, 11-7, 11-2. Arnold Haakmeester trof een tegenstander met een veel hogere ranking, waar hij niet veel tegenin kon brengen. Ook dit werd een korte pot met een duidelijk uitslag: 11-3, 11-2, 11-5. Tussenstand 6-3.

Hendrik van der Sluis kon de teamwinst verzilveren. De eerste game verloor hij – na het uitwisselen van gamepoints – echter net aan met 13-11. De volgende game ging ook naar zijn tegenstander, waardoor de tussenstand inmiddels 6-5 was. Het samenspel tussen coach en speler tussen de games had geweldig resultaat: Van der Sluis paste zijn spel effectief aan en won zijn game overduidelijk met 11-2. Hoewel de wedstrijd nog niet afgelopen was, was de teamwinst hierdoor al voor Sneek. De vierde game won Van der Sluis ook. De laatste game kon hij niet pakken, maar daar maalde niemand om: 8-6. Drie bonuspunten voor de Snekers: 11-6. Het gemiddeld aantal punten per ronde krikte het team op naar 8. Dat zet tenminste zoden aan de dijk.

Volgende ronde

Komende vrijdag speelt het tweede uit tegen degradatiekandidaat Langedijk. Een mooie gelegenheid om het team definitief onder zich te houden en de blik op plek 5 gericht te houden. Het eerste team gaat al de winterstop in. Daarna moet het nummer 2 Squash City van zich af zien te houden om de eerste plek te behouden. In het nieuwe jaar spelen beide teams weer op 13 januari. Tot dan!

Xander Jongejan