Squashers stijgen twee plaatsen

Bakker snel klaar

De eerste wedstrijd was snel klaar. Imco Bakker liet een duidelijke uitslag noteren: 11-2, 11-3, 11-2. Dat gaf De Stolp een mooie uitgangspositie voor een productieve avond.

Tactische wissel werkt

Squashteams spelen tegen elkaar op volgorde van speelsterkte. De speler met de hoogste speelsterkte speelt tegen een speler met de hoogste speelsterkte in diens team. Door zijn goede resultaten in september heeft Ronny Ouderkerken een gelijke speelsterkte als Ivar van Asten die doorgaans boven hem speelt. Nu konden ze wisselen tegen de nogal hoog gerankte spelers van Hoofddorp. De Stolp stelde hun sterkste speler van de avond dus op tegen hun nummer twee in de hoop wat punten te pakken. Van Asten deed wat hij kon en vond in de tweede game een gaatje waar hij zich doorheen wist te wurmen. In een megaspannende game trok hij met het kleinst mogelijke verschil de winst naar zich toe. Hij verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-3, maar dat ene punt bleek later op de avond cruciaal te zijn. Tussenstand: 4-3.

Ouderkerken dichtbij punten

Ronny Ouderkerken speelde dus tegen hun nummer 1 en deed dat heel verdienstelijk. In de eerste game kwam hij met goed squash dicht bij de winst, maar sloot hem net met 9-11 af. Ook in de tweede game zette hij zichzelf in een goede positie, maar legde hij het net af. In de derde game verweerde hij zich goed, maar sloot toch verliezend af: 9-11, 7-11, 3-11. De stand van de avond kwam hierdoor op een spannende 4-6.

Dijkstra doet wat hij moest doen

Hylke Dijkstra moest ruim winnen om De Stolp de winst van de avond te bezorgen. Meer dan één gamepunt tegen zou funest zijn. Hij maakte het te spannend door de eerste game te verliezen met 9-11. Nu moest hij alle volgende games winnen. De tweede game werd ook weer net iets te spannend, maar hij won hem wel met 11-8. Daarna zette hij gelukkig een tandje erbij en won de twee volgende games overtuigend: 9-11, 11-8, 11-5, 11-6. De winstreeks van Dijkstra in de SBN-competitie staat nu op een respectabele 5 winstpartijen achter elkaar. Nog belangrijker was dat hij De Stolp er met zijn uitslag goed voor zette: 7-7.

Eindstand en volgende ronde

Bij een gelijkspel in games worden alle losse punten geteld om de winnaar te bepalen. Wie de meeste games wint, hoeft niet altijd het meeste aantal punten te hebben gescoord. Gelukkig viel de rekensom deze avond uit in het voordeel van de Snekers: 120-112. Het mooie van zo’n uitslag is dat elk punt van elke speler ertoe deed en het een teamwinst is. De drie bonuspunten waren dus voor De Stolp: 10-7. Hierdoor komt De Stolp op een keurige vijfde plek terecht. Na de herfstvakantie speelt het team in Amsterdam tegen de nieuwe nummer drie om zijn plek in de subtop te verstevigen.

Xander Jongejan