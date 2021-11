Squashers: ‘Nog één keer samen knallen…’

SNEEK- Een schaduw hing over de zes squashbanen van De Stolp vrijdagavond. Een uur na de persconferentie stonden de squashers van het tweede team van De Stolp op de baan in afwachting van hun tegenstanders uit Amsterdam. De spelers van het eerste team hoorden Rutte en De Jonge in de auto richting hun tegenstander in Zwolle zeggen dat sporten mag doorgaan, maar zonder publiek en zonder horeca. Hoe relevant zijn wedstrijden dan nog? Competitie spelen zonder toeschouwers is als eten van een leeg bord.

Met een uitpubliek speelt het al fijner dan in een lege sportclub, hoewel de Snekers van het eerste team het zwaar hadden tegen titelkandidaat Zwolle. Hendrik van der Sluis won geen game, Ivar van Asten en Lukas van der Sluis zaten er twee keer heel dichtbij en Ronny Ouderkerken pakte als enige van de vier de winst. Eindstand: 13-4 verlies.

In Sneek hadden spelers en publiek door dat ze vanavond nog één keer samen konden knallen. Wie weet hoelang het duurt voor het weer kan. De inzet van beide kanten was groot. Het Sneker publiek leefde intens mee met de spektakelstukken die het werd voorgehouden, vooral door Hylke Dijkstra en Imco Bakker. Alle vier spelers van het tweede team liepen tegen een achterstand aan. En alle vier knokten ze voor wat ze waard waren. Bakker en Dijkstra kregen zelfs winst in het vizier. Niets fijner voor een thuispubliek dan eigen spelers die zich van een achterstand terug de wedstrijd in weten te vechten.

Xander Jongejan stond snel 0-2 achter in games, kwam daarna goed terug door de derde game te pakken, maar kon de wedstrijd in de vierde game net niet gelijk trekken. Zijn snoekduik om in een uiterste poging een bal te halen, leverde hem geen punt op, maar wel de waardering van het publiek voor zijn strijdlust. Arnold Haakmeester liet goed squash zien, maar kon zijn tegenstander niet zijn wil opleggen. Imco Bakker had een beuker tegenover zich, alles werd even hard en ruig teruggeslagen. Ook Bakker klauwde zich terug in de wedstrijd. Door goed te blijven squashen en niet mee te gaan in het ruige spel bracht hij het knap tot 2-2, waarmee hij een vijfde game forceerde. In een rough-and-tumble verloor hij die game nipt met 8-11.

De klapper van de avond was van Hylke Dijkstra. Ook hij verloor zijn eerste games snel, maar zette daarna onder aanvuring van het publiek een booster aan. De derde game won hij overduidelijk. In de cruciale vierde (om een vijfde mogelijk te maken) vloog hij letterlijk tegen de muren op om de game naar zich toe te trekken. De glazen wand trilde na van de vierde game die uitliep op een 15-13 winst. In de vijfde game werkten beide spelers zich helemaal leeg. Dijkstra bracht het met al zijn drive tot drie matchpoints, maar kon het laatste punt niet verzilveren.

Tezamen had het team vijf punten verdiend, tegen twaalf van SCHIET, dat daardoor de drie bonuspunten meenam naar Amsterdam. Eindstand: 5-15. Technisch was SCHIET de winnaar, maar eigenlijk had het publiek in Sneek gewonnen. Zonder deze toeschouwers waren het heel andere wedstrijden geworden. En een heel andere avond.