Squashers in het midden van het midden

SNEEK - De vreugde weer te kunnen spelen na het opheffen van beperkingen na de derde lockdown maakte deze tweede speelronde plaats voor de realiteit van de gevolgen van resultaten voor de poulestand. De squashers van De Stolp 2 ontvingen het sterke Frans Otten uit Amsterdam in sportrestaurant De Stolp in Sneek. De doelstelling van het team is zich te handhaven in de stevige Tweede Divisie van de landelijke competitie van Squash Bond Nederland.