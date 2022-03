Squashers De Stolp in evenwicht

SNEEK - Beide teams van sportclub De Stolp speelden thuis afgelopen vrijdagavond. Drachten kwam op bezoek bij het eerste en Meersquash uit Hoofddorp was te gast bij het tweede team. In meerdere opzichten was er evenwicht tussen de teams.

Drie Sneker squashers van het eerste gingen goed van start. Hylke Dijkstra, Ronny Ouderkerken en Paul Zwartenkot deden aan synchroon-squashen: alle drie werkten ze toe naar een winstpartij, alle drie kwamen ze met 2-1 voor, maar alle drie verloren de cruciale vierde game en konden de vijfde game niet pakken. Het leverde een hoop spanning op, tot genoegen van het publiek van beide teams.

Met een tussenstand van 6-9 leek de balans door te slaan in de richting naar Drachten, maar Ivar van Asten brak met het patroon van de avond. Hij herstelde het evenwicht door zijn partij met een afgemeten 3-0 te winnen, waardoor de score exact gelijk op 9-9 kwam te staan.

Gelijkspel in de sport is een onding. Er moet toch een winnaar aangewezen worden. In het geval van een gelijke stand telt in de squashsport het onderlinge resultaat. Drachten won drie van de vier wedstrijden, dus zij wonnen de avond en mochten de drie bonuspunten bijschrijven. Eindstand 9-12.

Xander Jongejan speelde evenwichtig en won zijn eerste partij voor het team: 3-2. De rest van de spelers van het tweede team waren minder aan elkaar gewaagd dan bij het eerste. Toch was ook hier evenwicht. Hylke Dijkstra speelde zijn tweede wedstrijd van de avond en verloor zonder schande 0-3 van een sterke tegenstander.

Imco Bakker herstelde de balans, zoals Van Asten dat deed: hij gunde zijn tegenstander weinig punten en won strak met 3-0. Ook Arnold Haakmeester trof een sterke tegenstrever en verloor met 0-3. Zo kropen de resultaten dichter naar elkaar toe: 6-8. De streeplengte voorsprong van Meersquash leverde het team uit Hoofddorp de drie bonuspunten op. Eindstand: 6-11.

Passend bij het uitgebalanceerde verloop van de avond handhaven beide teams van De Stolp in de poulestand waarschijnlijk hun positie: het eerste op plek vier en het tweede op de zesde positie. Zo is er veel gebeurd en toch weinig veranderd. Dat heet evenwicht.

Verslag: Xander Jongejan