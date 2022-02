Squashers De Stolp hervatten competitie

SNEEK - Jongetjes waren we. Een en al uitgelatenheid op de baan, nadat de sportbeperkingen van de derde lockdown waren opgeheven en squashclub De Stolp 15 januari weer open mocht. Koeien die weer de wei in mochten na een lange donkere winter. Er viel geen onvertogen woord, er was alleen de lol van weer met elkaar kunnen spelen. Brede grijnzen als de ander slimmer met de bal was dan jij. Een man weet pas wat hij mist, als…

Sneller dan gepland hervatte de bond de competitie. 4 februari mochten we weer. Competitiespelers doen niets liever dan competitie spelen, ook als de omstandigheden niet ideaal zijn. Improvisatievermogen en teamgeest werden getest afgelopen vrijdagavond, want er was een beperking in de tijd en er was iets met een virus.

Het komt vaak voor dat de laatste speler op vrijdagavond pas om elf uur, half twaalf van de baan stapt, daarna komt douchen, napraten en een hapje en een drankje doen. Nu moet alles om tien uur klaar zijn, dus moesten wedstrijden tegelijkertijd gespeeld worden om op tijd te kunnen stoppen. Jammer voor het publiek, lastig met scheidsen en zonde voor de sfeer, maar niemand zeurde, want we konden tenminste weer spelen.

Team 1 en team 2 van De Stolp speelden beide thuis tegen een team uit Amsterdam. Elke club had moeite om een compleet team op de been te brengen. Ook fitte squashers raken besmet (of hadden niet gerekend op de snelle hervatting). Elk team kwam met minder dan de vereiste vier spelers aan de start. Er waren afgelopen vrijdagavond acht wedstrijden te spelen. De Stolp deed dat met vijf spelers. Drie jongens speelden twee wedstrijden, één voor elk team (invallen in een ander team is toegestaan). Ook sommige Amsterdammers draaiden dubbele diensten. Zonder al te veel tijd voor herstel, want de tijd tikte door.

Het werd een goede avond voor De Stolp. Door de flexibiliteit en teamgeest van alle spelers stond er toch steeds een sterke opstelling. Beide teams verdienden veel punten: team 1 sloot winnend af met 12-6 en team 2 won met 12-5. Belangrijke punten voor de handhaving waar beide teams op uit zijn. Goudhaantjes waren Lukas van der Sluis en Imco Bakker met de maximale zes en vijf punten uit twee wedstrijden. Grootste winnaar was het hele team, dat onder moeilijke omstandigheden won en plezier had als een stel jongetjes van tien. We mochten weer.