Squashers De Stolp 1 sluiten het seizoen goed af

SNEEK - Vrijdag speelden beide squashteams van De Stolp in Amsterdam. De Stolp 1 (6e plaats) speelde tegen Frans Otten 3, de nummer twee in de Eerste Divisie, en De Stolp 2 (ook 6e plaats) had Match als tegenstander, de nummer laatst van de Tweede Divisie. Alle reputaties bleken in stand te blijven, behalve één.

Het was de laatste wedstrijd van het bizarre start-stop-start seizoen voor het eerste team van De Stolp. De Eerste Divisie werd deze ronde gedomineerd door Zwolle 1 en Frans Otten 3. Twee teams hielden de hele competitie de laatste en voorlaatste plekken bezet (Zwolle 2 en Almere 3). Vier teams maakten de middenmoot uit van deze behoorlijk pittige competitie. De Stolp heeft zich prima gehandhaafd en heeft als enige team verliespunten bezorgd aan de overduidelijke kampioen uit Overijssel.

Ivar van Asten, Lukas van der Sluis en Ronny Ouderkerken haalden alle drie punten binnen voor het team, zoals ze dit seizoen zo vaak deden, en bepaalden zo het eindsaldo van het team op 109 punten uit veertien speelronden. Deze vaste krachten behaalden ook de meeste winstpartijen, respectievelijk 6, 5 en 4 stuks.

De squashers van het eerste team wonnen fraai de helft van veertien speelronden, maar de gewonnen speelronden als team en de individuele winstpartijen vertellen niet het hele verhaal. Dat er ook punten zijn verdiend bij verliespartijen en verloren speelronden maakte het verschil voor dit team. Tegen elke club werd serieuze tegenstand geboden en altijd gingen de Snekers met punten naar huis. Ook Hylke Dijkstra, Tristan Keenan, Hendrik van der Sluis en Paul Zwartenkot droegen bij aan het positieve resultaat van dit team. Gemiddeld scoorde het team acht punten per speelronde, optellend tot 109. Een mooi resultaat voor de spelers die goede stappen in hun individuele en collectieve ontwikkeling doormaakten en waar nieuwe sponsors komend seizoen vast in willen investeren.

Ook het tweede team van sportrestaurant De Stolp speelde waarschijnlijk voor het laatst met supertalent Tristan Keenan (14). De nieuwe aanwinst van het Nederlands team won dit seizoen vijf van zijn zeven partijen voor het tweede team, met de overtuigende 3-0 zege van vrijdagavond als laatste. Volgend jaar zal hij vaker in het eerste spelen, omdat zwaardere competitie voor zijn ontwikkeling belangrijk is. Arnold Haakmeester won zijn partij even overtuigend als Keenan, waardoor het team meteen een comfortabele 6-0 voorsprong had.

Xander Jongejan maakte het echter weer een stuk spannender door met 3-0 te verliezen. Tussenstand 6-3. De van corona herstellende Hendrik van der Sluis kwam met 2-0 achter. De Amsterdammers dreigden de stand gelijk te trekken. Bij een 6-6 stand (beide teams wonnen en verloren twee wedstrijden) bepaalt het aantal gehaalde punten per game de eindstand. In dat geval zou Amsterdam in het voordeel zijn. In de cruciale derde game kwam Van der Sluis op een 8-6 voorsprong en wist hij dat door moest zetten. De oud-clubkampioen met de bijnaam ‘battler’ op zijn rug vocht op karakter de benodigde drie punten bij elkaar. Daarmee trok hij de winst van de avond in het juiste kamp. Dat hij de laatste game en daarmee de wedstrijd verloor, maakte niemand iets uit. De teamwinst was voor de Snekers: 7-6. Plus de drie bonuspunten: 10-6.

Zo bleef Sneek op de zesde plek staan en Match op de laatste. De enige reputatie die vrijdagavond (positief) veranderde was die van Amsterdam zelf. De stad staat (ook) bekend als onveilig en onvriendelijk. Het per ongeluk openlaten van het dakraam van de auto leidde echter niet tot schade. En het parkeren was gratis.

Verslag: Xander Jongejan