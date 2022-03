Squashclub De Stolp: Nieuwigheden

De Sneker sporters speelden voor het eerst op de gloednieuwe glasbaan van het even nieuwe sportcentrum in Zwolle. Squash is een lastige sport om te fotograferen, omdat je de sporters vrijwel altijd op de rug ziet. Glasbanen zijn daarom bijzonder; publiek kan de sporters van meerdere kanten bekijken. En omdat het een beetje lijkt op de banen waar de profs uit de PSA op spelen. Het glas van de Zwolse baan was van een melkachtig wit. Je kan er doorheen kijken, maar nog steeds met een zwarte bal spelen. (Profs spelen met een witte bal achter donker glas.)

Een veel groter noviteit was het debuut van Paul Zwartenkot bij de Snekers. De 35-jarige Leeuwarder heeft zich verbonden aan De Stolp en daar zijn ze blij mee in Sneek. In 2020 won hij brons op het NK in de C-categorie. Hij is een categorie 3 speler, momenteel 297e op de Nederlandse ranglijst, en daarmee een welkome aanvulling op de al aanwezige kwaliteiten in het eerste team van Sneek.

Zijn eerste wedstrijd was om twee redenen spannend. Het was sinds de lockdowns weer zijn eerste competitiewedstrijd en hij wilde voor zijn nieuwe team een mooi resultaat neerzetten. Zijn ervaren tegenstander speelde geslepen en won met 3-1. Toch haalde hij zijn eerste punt voor het team binnen door het tempo en daarmee de druk op te voeren. Zo liet hij een glimp zien van zijn kwaliteiten, waardoor ze zich in Sneek vast kunnen verheugen op wat hij gaat brengen. Welkom Paul!

Door ziekte meldde een onvolledig team zich in Zwolle. Lukas van der Sluis speelde twee wedstrijden. Normaal gesproken zou hij de zwaarste avond hebben, maar de energieke Van der Sluis won met ogenschijnlijk gemak tweemaal met 3-0 en na zijn tweede wedstrijd nog puf over te hebben.

Ronny Ouderkerken speelde een zware wedstrijd, waarin beide strijders lang gelijk op gingen. Door slim het tempo te verhogen trok Ouderkerken het voordeel naar zich toe, zodat hij met een 2-1 voorsprong de vierde game in ging. Bij een 8-8 stand drukte hij knap door en haalde de winst binnen.

Een prachtige uitslag voor de stand in poule. Het verschil in de ranglijst tussen Zwolle en Sneek was slechts twee punten op plek 7 en 6. De Stolp maakte het verschil weer een stuk groter door te winnen met 10-4. Met de drie bonuspunten erbij: 13-4. Waarschijnlijk komt De Stolp zo op de vijfde plek terecht. Dat is nou weer niet helemaal nieuw.

Verslag: Xander Jongejan