Squash: Weer veel punten voor De Stolp 1

SNEEK - Weer behaalde het eerste team van squashclub De Stolp veel punten. De koppositie is niet meer door Sneek bezet, maar een stevige plek in de top vier is ook na dit weekend verzekerd. Het tweede had het iets lastiger in Amsterdam afgelopen vrijdag, maar ook daar een bevestiging van de verdiende positie buiten de degradatiezone.

Veel punten

Tim Luursema viel in tegen Almere en haalde dit keer helaas geen punt waar hij dat in vorige sessies wel deed. Ronny Ouderkerken zette zijn tegenstander in een korte wedstrijd gedecideerd aan de kant: 11-6, 11-2, 11-7, waarmee de tussenstand weer op 3-3 stond. Ivar van Asten speelde een spannende pot, twee kemphanen gingen gelijk op, maar Van Asten liet zijn tegenstander net iets meer lopen en dat brak hem op in de laatste game: 11-9, 11-9, 12-14, 11-4. Met een 6-4 voorsprong ging Paul Zwartenkot de baan op om de avond te beslissen. Ook hij domineerde de partij en won overduidelijk: 11-6, 11-3, 7-11, 11-6. De drie bonuspunten gingen mee naar Sneek, waarmee de eindstand op 12-5 kwam.

Weinig punten

Bij Frans Otten in Amsterdam had het tweede team van De Stolp het zwaarder, eigenlijk diapositief ten opzichte van het eerste: het team verloor drie wedstrijden en won er één. Xander Jongejan kon zijn mentale winst van vorige week niet meenemen naar deze partij en verloor roemloos met 3-0. Hylke Dijkstra begon in de derde game goed te squashen, maar dat was te laat om punten voor Sneek te scoren. De wedstrijd van de avond werd gespeeld door Richard Schrader. Met prachtig gevarieerd squash van beide kanten entertainden ze het publiek, waarbij Schrader steeds duidelijk de regie had op de rally’s: 11-8, 11-9, 11-2. Het zouden de enige punten blijven die Sneek wist te scoren, want Hendrik van der Sluis werd gauw met een 3-0 verlies naar de douches gestuurd. Eindstand: 12-3.

Volgende ronde

Komende vrijdag speelt het eerste uit in Amsterdam. Het tweede speelt thuis tegen Haarlem. Publiek is welkom vanaf acht uur in De Stolp, de leukste ballentent van Sneek.

Verslag: Xander Jongejan