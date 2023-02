Squash: Topwedstrijd voor Ivar van Asten

Duidelijke uitslag

Het tweede team van De Stolp speelde uit tegen een directe concurrent uit Hoofddorp. Tim Luursema pakte bijna een game tegen zijn sterkere tegenstander: 11-8, 12-10, 11-5. Imco Bakker won zijn tweede game en dat zou het eerste en enige punt van het team worden: 11-6, 9-11, 11-4, 11-1. Hendrik van der Sluis had de ondankbare taak om tegen de sterkste tegenstander van de tegenpartij te spelen, hij verloor snel: 11-3, 11-2, 11-2. De vraag is nog of zijn opponent speelgerechtigd was, maar dat maakt de uitkomst van deze snelle pot voor nu niet anders. Arnold Haakmeester bood zijn tegenstanderin goede tegenstand, maar kon geen punt pakken: 11-7, 11-8, 11-9. Dat gaf de duidelijke eindstand van 15-1.

Stevige tegenstand

Het eerste team speelde thuis tegen het altijd lastige Drachten. Xander Jongejan viel in voor Hylke Dijkstra die 31 januari om 20:15 vader is geworden van Senna. Hij squashte aardig, maar zijn tegenstander was veel sterker: 11-4, 11-3, 11-3. Hetzelfde gold voor Ronny Ouderkerken. Bij vlagen prima squash gespeeld maar geen potten kunnen breken: 11-6, 11-5, 11-7. Paul Zwartenkot was wel gewaagd aan zijn tegenstander, maar won geen game: 11-7, 11-4, 11-8. De verrassing van de avond kwam van Ivar van Asten.

Eén verrassing

Vier jaar geleden kwam Van Asten de club binnenlopen, terugverhuisd met zijn gezin vanuit Utrecht naar Sneek. Friesland heeft in het algemeen baat bij terugkerende Friezen, squashclub De Stolp was er zeker blij mee. Van Asten was direct een toevoeging aan het competitiesquash van Sneek waar hij topspelers Ronny Ouderkerken en Lukas van der Sluis scherp hield. Van Asten is een speler die goed in de gaten heeft wat acties kosten en opleveren. Hij warmt zich op, maar niet te lang. Hij loopt voor ballen, maar niet tegen elke prijs. Hij varieert goed tussen hoog/laag, hard/zacht, niet omdat het mooi is, maar omdat het effectief is. Van Asten speelde tegen een speler uit de top vijftig van Nederland, zelf stond hij rond plek 200. In twee eerdere confrontaties had Van Asten het zwaar tegen hem en won geen enkele game. Volgens de ranking van de bond had Van Asten 1% kans op winst. Meer had hij vanavond niet nodig.

In de eerste game speelde hij prima, maar legde het snel af. De game erna lukt het hem om druk op te leggen en pakte hij zijn eerste game. 1-1. Teamgenoten waren blij met een punt, maar Van Asten wou meer. Hij voelde zich sterk ondanks het snelle verlies van de derde game. In de vierde ging hij tot het uiterste, waardoor hij zijn tegenstander dwong tot voorspelbaar spel. Tiebreak na tiebreak bezorgden het publiek hartklachten. Zijn opponent wist niet meer hoe hij deze bonkige speler moest aanpakken, maar Van Asten liet niet los. Hij had beet. De vierde game pakte hij met de idiote uitkomst van 19-17. Daardoor was het gelijk: 2-2 en begonnen de strijders aan de beslissende game. Van Asten was totaal gefocust. Hij knokte punt voor punt richting de elf. Zijn tegenstander had geen clou meer. Op 10-8 liep hij in de weg liep en kreeg Van Asten een stroke mee. Einde wedstrijd, winst voor Van Asten: 6-11, 11-7, 6-11, 19-17, 11-8. Niemand had het daarna over de eindstand van 14-3, het ging vooral over de topprestatie van Van Asten. Hij had maar 1% nodig.

Volgende ronde

Door de winst van Van Asten verstevigde De Stolp 1 zijn positie op plek 5. Het team heeft nog vier ronden te gaan. De Stolp 2 staat vlak boven de degradatiezone op plek 6, met nog één ronde te gaan. 17 februari kunt u het team weer zien spelen in sportrestaurant De Stolp. Tot ziens!

Verslag: Xander Jongejan

Xander Jongejan