Squash: Fotofinish voor De Stolp 1

SNEEK - Elk punt telt in het squash, dat heb ik hier al eerder betoogd. Afgelopen vrijdagavond in Amsterdam bleek dat weer bij de squashers van het eerste team van De Stolp. Bij het tweede team was de uitkomst een stuk duidelijker.

Fotofinish

Hendrik van der Sluis had een lastige tegenstander die bijna geen fouten maakte, waardoor hij er zelf niet aan te pas kwam. De tweede game ging het even gelijk op, maar de andere twee waren overduidelijk voor zijn tegenstander: 11-2, 11-6, 11-3.

Ivar van Asten speelde tegen een tegenstander die vanuit alle hoeken van de baan punten kan maken en daardoor lastig te bestrijden was. De eerste game verloor Van Asten op het nippertje, waarna hij de tweede game duidelijk naar zich toe trok. In de derde game ging het erom, helaas trok Van Asten aan het kortste eind. In de vierde game kon hij het tij niet keren: 13-11, 5-11, 11-9, 11-5.

Na twee verliespartijen was het aan Tristan Keenan, momenteel de beste speler van de club en tweede van Nederland in zijn klasse, om de boel om te draaien en dat deed hij zonder aarzelen. Hij maakte geen fouten en speelde in een hoog tempo: 11-6, 11-3, 11-4.

Met een 6-4 achterstand kwam Ronny Ouderkerken de baan op om de avond te redden. Met een 3-0 winst zou deze ronde voor Sneek zijn, een 3-1 winst zou leiden tot een gelijkspel en dus tot het tellen van de games. De eerste game pakte Ouderkerken duidelijk, de tweede werd spannender, maar wel gewonnen, waardoor de tussenstand 6-6 werd. In de cruciale derde game verloor Ouderkerken om de spanning erin te houden, zullen we maar zeggen. In de vierde game herpakte hij zich en sloot hem met overmacht af: 11-6, 11-9, 6-11, 11-4. Dat leverde een tussenstand op van 7-7. Bij gelijkspel moeten de punten per game geteld worden en het team met de meeste punten wint. Het was zeer close, maar Sneek won: 116-119. Zoals gesteld: elk punt telt. Elke speler heeft zo bijgedragen aan de winst.

Veel punten voor het tweede

Haarlem kwam met een speler te kort opdagen, dus de eerste drie punten werden al bijgeschreven voor de spelers de veters van hun sportschoenen hadden gestrikt. Kim Verhoef begon goed tegen zijn tegenstander door de eerste game met bekeken squash te winnen. In de games daarna werd het moeilijker en kon hij pas in de vierde game zware tegenstand bieden: 11-9, 5-11, 4-11, 8-11.

Hayo Dijkstra had een lastige tegenstrever en verloor zijn eerste game. Daarna kreeg hij door hoe hij hem moest bevechten en won met de volgende twee games met overmacht. De laatste werd heel spannend, want Dijkstra had zijn tegenstander geprikkeld. Na een tiebreak trok de koele Dijkstra toch de winst naar zich toe: 6-11, 11-6, 11-9, 12-10.

Imco Bakker kon de avond beslissen. Als hij de eerste game zou winnen, was de winst van deze speelronde voor Sneek, en dat deed hij overtuigend. Ook de tweede en derde game pakte hij met overtuiging, zodat Bakker niet alleen de winst van de avond maar ook zijn eerste winstpartij van het seizoen kon bijschrijven: 11-6, 11-5, 11-7.

Volgende ronde

Op 3 februari speelt het tweede team uit in Hoofddorp, waar het zijn comfortabele vijfde plek verdedigt. Het eerste team (plek vier) ontvangt het altijd lastige Drachten (plek vijf) thuis in sportclub De Stolp op De Hemmen. Publiek is welkom vanaf acht uur.

Verslag: Xander Jongejan