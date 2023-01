Sprookjes komen tot leven bij Circus Salto aan de Alexanderstraat in Sneek

SNEEK- Circus Salto heeft deze week haar tenten neergezet aan de Alexanderstraat in Sneek. Daar worden de prachtige shows gegeven in het opvallende rood-gele, verwarmde tentencomplex.

Al bij het betreden van de foyertent waant het publiek zich in de sprookjesachtige wereld van het Kerstcircus Sander & Friends. Tientallen kerstbomen, honderden lampjes en talrijke kerstdecoraties zorgen voor een warme wintersfeer. Bij de show is Sneker Sander uw gastheer en hij weet met zijn humor en enthousiasme iedereen mee te nemen in zijn verhaal. De show zit boordevol spanning, sensatie en sprankelende humor.

Het circus wordt ondersteund door een showverlichting en programmering van theaterkwaliteit. Dat samen met de verbluffende prestaties van de artiesten, maken de show van Kerstcircus Sander & Friends tot een unieke belevenis.

Clown Sander en zijn Friends staan samen garant voor een 90 minuten durende show (plus pauze) voor jong en oud. Ook vanmiddag was het weer bomvol met een enthousiast jong publiek. Mooi om te zien hoe familieleden van Sander Balk meehielpen om het feest compleet te maken. Het circus heeft de tenten nog opgeslagen tot en met 8 januari.

Voor meer info: https://www.circussalto.nl