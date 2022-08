Springkussen Elfstedentocht en Shantyfestival op 3 september

SNEEK- Aan de Springkussen Elfstedentocht doen jaarlijks zo’n 500 kinderen mee. De deelnemende kinderen kunnen tussen 10.00 uur en 15.00 uur een stempelkaart halen in de kraam op het Schaapmarktplein en hierna de 11 springkussens bespringen, verdeeld over het centrum van Sneek.

Per besprongen springkussen kan een stempel op de stempelkaart behaald worden. Als alle stempels zijn gehaald, bestaat de beloning uit een bijzonder medaille met een Elfstedenkruisje en een heerlijk schepijsje naar keuze bij ijssalon Min12. De deelname is voor kinderen t/m 12 jaar en is gratis.



Het Springkussen Elfstedentocht wordt georganiseerd door de Vereniging Ondernemend Sneek.



Ook wordt op deze dag het Shantyfestival georganiseerd van 13.00 - 18.00 uur.