Sprankelend optreden The Kilkennys in Noorderkerkzaal Sneek

The Kilkennys is een echte Ierse folkband, geïnspireerd door grote namen als The Dubliners en The Clancy Boys. De vier mannen geven de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist, zodat klassieke folksongs en ballades alle leeftijden aanspreken. Hun songs zijn vrolijk en opgetogen. Neem de vertolkingen van klassiekers als ‘The Spanish Lady’, ‘Tell Me Ma’ en ‘Whisky in the Jar’.

Fotograaf Ankie Rusticus was bij het concert waar ze met volle teugen van genoot en ook nog eens fraaie foto’s maakte. Er werden twee concerten gegeven.