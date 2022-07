Sprankelend optreden Pop- en musicalkoor Drylts in kerkje Sandfirden

SANFIRDEN- Pop- en musicalkoor Drylts, bekend van de locatietheater voorstellingen IJlst 750 jaar, onder leiding van gepassioneerd dirigent Jan Blanksma gaf zondagmiddag een sprankelend optreden in het pittoreske dorpskerkje van Sandirden/Sânfurd. Het concert van Pop- en musicalkoor Drylts, met solozang van Welmoed Blanksma en pianist Walter Smink, bracht groot enthousiasme teweeg bij het publiek: Let the Sunshine yn Sânfurd!

Ontstaan tijdens viering IJlst 750 jaar

Het Pop- en musicalkoor Drylts is na de optredens tijdens locatie theatervoorstellingen 'IJlst 750 jaar' door gegaan met zingen. Met een vaste kern van rond de twintig zangers geeft het koor regelmatig optredens. Het niveau is hoog en het repertoire wat zondagmiddag ten gehore werd gebracht laat zich het best omschrijven als gevarieerd en vooral zomers. Het plezier dat de 15 dames en 3 heren aan zingen beleven spatte er tijdens dit optreden van alle kanten af. Dit is meer dan een projectkoor, het is een eenheid met een muzikaal leider die alles uit de mogelijkheden van de koorleden haalt. Pianist Walter Smink, vanmiddag zeer geconcentreerd bezig, is absolute meerwaarde voor het koor. De voortdurende klik tussen dirigent en pianist was zichtbaar voor het publiek. Mooi!

Gevarieerd repertoire

Over het repertoire, de nummers werden beurtelings door de koorleden aangekondigd, varieerde van bekende popsongs tot musicalliedjes. Begonnen werd met het in deze roerige tijden toepasselijke ‘Sing a song for peace’ van Royal Jesters, gevolgd door het overbekende Sound of Silence.

Soliste Welmoed Blanksma zong A star is Born uit ‘Oorlogswinter de Musical, waarmee zij ook al schitterde tijdens de uitvoeringen in Drachten. Welmoed zingt zeer zuiver, verstaanbaar en erg muzikaal. Dat ‘muzikale zingen’, kwam later in het programma nogmaals naar voren toen zij à capella zong.

Hoogtepunt

Ander programma hoogtepunt was het nummer ‘The Rose’ van Bette Midler in een prachtig arrangement. Het drie kwartier durende concert werd afgesloten met het nummer ‘Let the Sunshine’ uit de wereldberoemde musical Hair (1967). Met dit nummer pakte Pop- en musicalkoor Drylts het publiek volledig in. Wat volgde was een staande ovatie. Volkomen terecht.

Een heerlijk zomerconcert!

Henk van der Veer