Sportsubsidies? Profiteer ervan!

Column-In Súdwest-Fryslân vinden we het belangrijk dat onze inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Je wordt er blij van, het is goed voor je gezondheid én… het brengt je in contact met andere mensen.

Hoe belangrijk het is om fit te blijven, weten we inmiddels maar al te goed. Het liefst had ik hier de woorden ‘corona’, ‘pandemie’ en ‘omikron’ onvermeld gelaten, maar ik kan er niet omheen. Want het is juist vanwege deze woorden dat sporten voor velen nu even niet mogelijk is op de manier zoals we dat gewend zijn. Dat is niet leuk.

Toch wil ik, als wethouder sport, wel iets leuks kwijt over het sportbeleid in de gemeente. Súdwest-Fryslân streeft er naar ‘de gezondste gemeente van Noord-Nederland’ te zijn. Dat is natuurlijk geen echte wedstrijd, met tijdwaarnemingen en tussenstanden. Er bestaat ook niet echt een ranglijst van gezondste gemeenten.

Maar wat de gemeente met haar streven wil uitstralen is dat zij haar best wil doen om zo veel mogelijk mensen ‘gezond en vitaal ouder’ te laten worden. En om dat te kunnen doen – gezond en vitaal ouder worden – hoort bewegen er bij. Dat geldt trouwens niet alleen voor ouderen, maar voor alle leeftijden, en ongeacht de fysieke beperkingen.

In Súdwest-Fryslân kun je op vele manieren aan sport doen. Wist u bijvoorbeeld dat er in de gemeente zo’n 40 verschillende sporten beoefend kunnen worden in clubverband? En is het u bekend dat er in totaal in de gemeente zo’n 400 sportverenigingen geregistreerd staan? Van atletiekclubs tot zwemverenigingen, van badminton- en basketbalclubs tot sporten als waterpolo, wielrennen en zeilen. Zelfs voor relatief onbekende sporten als bowls en handboogschieten kunnen liefhebbers in Súdwest-Fryslân terecht.

De meeste sportclubs beleven nu lastige tijden. De inkomsten staan onder druk. Helaas is het niet zo dat de gemeente alle financiële problemen kan oplossen. Maar – en dat is het leuke waar ik naar toe wil – er zijn wel diverse subsidiepotten waar sportverenigingen een beroep op kunnen doen.

Zo kunnen clubs subsidie krijgen voor het opleiden van trainers. Een aparte regeling is er voor gymverenigingen die aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ook is er gemeentegeld beschikbaar voor verenigingen die extra kosten maken voor gehandicaptensport. Een ander potje is bedoeld voor verenigingen die nieuwe doelgroepen willen aanspreken. En dan is er nog een topsportfonds en een pot met geld voor verenigingen die een breedtesport- of topsportevenement organiseren.

Mede dankzij de verschillende subsidies konden de volleybalclubs in Woudsend en Hommerts dit jaar een beachvolleybalveld aanleggen, zijn er sportkooien gefinancierd bij de voetbalclubs in Nijland en Koudum, was er voor gehandicapten aangepast zwemmen bij Neptunia in Sneek, en kon de Sneeker Mixed Hockeyclub haar kader de cursus ‘athletic skills’ aanbieden.

Wat echter opvalt is dat de gemeente jaarlijks meer geld beschikbaar heeft dan er door verenigingen wordt aangevraagd. Voor dit jaar en vorig jaar kan ik nog een eenvoudige verklaring bedenken (corona), maar ook in 2018 en 2019 bleef een flink deel van het beschikbare budget – zo’n 40 procent – ongebruikt. Dat is jammer, want het gaat opgeteld om enkele tienduizenden euro’s per jaar.

Dat kan anders. Misschien is het nu wel een geschikt moment voor sportclubs om zich – met het oog op volgend jaar – te verdiepen in wat er mogelijk is.

Wil je als vereniging meer weten over onze subsidies en de mogelijkheden? Kijk dan op de informatieve pagina over sportsubsidies of www.beweegteamsudwestfryslan.nl.

Bauke Dam, wethouder