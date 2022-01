Sportieve openingsactie Schaatsmuseum Hindeloopen

Op 4 januari 2022 was het precies 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. Normaal gesproken zouden de schaatsers bijeen komen in het Schaatsmuseum, maar helaas, door de beperkingen van de Corona is dit niet gebeurd. Wel heeft het museum alles op alles gezet om de foto tentoonstelling over de Elfstedentocht van 1997 klaar te maken voor als de musea weer open mogen.

Henk Kroes heeft de tentoonstelling op 4 januari geopend. Dit was te zien op Omrop Fryslân, die op 4 januari live uitzendingen had vanuit het Schaatsmuseum. Het museum heeft, om te vieren dat Nederland weer van de cultuur kan genieten een sportieve actie bedacht:

Op vertoon van je stempelkaart van de Elfstedentocht uit 1997 heb je GRATIS toegang tot het Schaatsmuseum waar die prachtige foto’s tentoongesteld staan.

Het Schaatsmuseum is geopend: Dagelijks: 10.00 tot 17.00 uur; Zondags van 13.00-17.00 uur; Kleine Weide 1; 8713 KZ Hindeloopen; 0514-521683