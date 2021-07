Sportief vissen voor iedere vrouw dankzij de juiste kleding

INGEZONDEN - Bevordert u de visvangst door het dragen van betere viskleding? Ja en Nee. Nee, want de vis die gevangen wordt zal er niet minder om bijten.

Ja, want voornamelijk tijdens hevige weersomstandigheden, voelt u zich comfortabeler, en meer comfort betekent dat u zich beter kunt richten op het vangen van de vis en zult u het langer volhouden. Wat uiteraard tot meer visvangst zal gaan leiden.

Er zijn tal van soorten viskleding op de markt te verkrijgen, voor jong en oud, man en vrouw en met ieder zijn eigen voor- en nadelen. Denk hierbij aan warmtepakken, drijfpakken, winddichte jassen, regenjassen of zelfs kleding met verwarmende elementen erin verwerkt die dankzij batterijen aangedreven worden. Voor iedere visliefhebber is er wel wat te verkrijgen.

Dit geldt ook voor de vrouwelijke visser. Vissen is een actieve en fysiek beweeglijke sport. Goed materiaal is hierbij een goede basis. Hierbij kan de kleding niet vergeten worden, waarbij zowel met de winter als de zomer rekening gehouden dient te worden. Het begint bij het ondergoed die het lichaam dient te helpen bij het vissen. Een sport bh high support helpt het vrouwelijke lichaam bij het ondersteunen van de buste en overtollige bewegingen op te vangen. Dit om pijn in de borsten en de rug te vermijden en comfort te bieden bij het actief vissen. De kleding voert het vocht goed af, oftewel het zweet wordt afgevoerd, anders gaat dit parten spelen bij het warm houden van het lichaam en voorkomt het schimmel.

Een sportbh is evenals een vispak functioneel, wat het lichaam tijdens het vissen een extra dimensie geeft. Indien er veel vanuit de boot of vanaf de kant geworpen wordt, vraagt dit veel van het lichaam. Een soepel bewegende en niet schurende sportbh maakt het vissen licht en gemakkelijk, waardoor ieder langer met plezier en comfort kan vissen. Er kan gekozen worden uit een grote maten bh of een kleinere maat, voor elk wat wils.

Tijdens het verticaalvissen aan boord van een boot wordt er niet veel lichamelijke beweging uitgevoerd, waardoor het lichaam het al snel koud kan krijgen. Een goed afgesloten sport bh biedt ook warmte tijdens het vissen.

Net zoals er tegenwoordig steeds effectievere vispakken gemaakt worden, geldt dit ook voor de sportbeha’s. Indien er in het voorjaar gevist wordt, geeft een dunner pak en een goed ventilerende sportbh een aangenaam gevoel. De sportbh is gemaakt voor de outdoor activiteiten dankzij een hoge slijtvastheid, ademend, laag gewicht en een grote bewegingsvrijheid waarbij de buste goed beschermd wordt tegen overmatige bewegingen. Een sport bh grote cup voor de grotere buste of een sport bh met vulling voor de wat kleinere buste. Goede onderkleding bij het vissen maakt een wezenlijk verschil.

Vissen is plezier maken en ontspanning voor zowel het lichaam als de geest. Geef dit een extra dimensie door het dragen van de juiste kledij waarbij het lichaam er nog meer plezier van van hebben en er langer van de vissport genoten mag worden, wat de vangst zal bevorderen.