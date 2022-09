Sportclub F en F organiseert Taijiwuxigong introductiecursus

De Chinese arts Dr. Shen Hongxun heeft namelijk gedurende zijn leven een compleet systeem voor zelfgenezing ontwikkeld. Dit heet: Taijiwuxigong (spreek uit:

Taitsiewoeksiekoeng) en het maakt je lichamelijk, geestelijk en emotioneel evenwichtiger en sterker.

De staande, zittende en liggende oefeningen helpen om lichaam en geest te ontspannen en bevorderen het strekken van pezen en banden. Gewrichten worden hierdoor ‘geopend’, wat de doorvoer van lichaamsvloeistoffen en neurologische signalen verbetert. Dit stimuleert zelfheling, omdat ziekmakende factoren van bijvoorbeeld stress nu kunnen worden opgeruimd. Zo wordt de vicieuze cirkel van jezelf ziek maken doorbroken.

Wie serieus met Taijiwuxigong aan de slag gaat, kan zich snel beter gaan voelen. Het is een ‘ervaringswetenschap’. Oftewel: door Taijiwuxigong te doen, leer je alle positieve effecten ervan kennen. Daartoe behoren ook geestelijke helderheid en innerlijke rust en kalmte, waardoor levenswijsheid meestal automatisch volgt.

Wil je Taijiwuxigong proberen? Wees welkom op een van de gratis kennismakingslessen in september. Dit is tevens de eerste les van de cursus. Wie daarna door wil gaan, plant zelf 9 vervolglessen uit de onderstaande data in om tot een totaal van 10 lessen te komen.

Data Taijiwuxigong introductiecursus in 2022:

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur: 27/09*; 4, 11 en 25/10; 1, 8, 15 en 22/11

Donderdag 11.00 - 12.00 uur: 29/09*; 6, 13 en 27/10; 3, 10, 17 en 24/11

Vrijdag 10.00 - 11.00 uur: 30/09*; 7, 14 en 28/10; 4, 11, 18 en 25/11

* Eerste les is kennismakingsles

De complete introductiecursus kost € 165,-. Hij bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur die worden gegeven door Frank Liew-On, opgeleid Buqi therapeut aan het Buqi Instituut van Dr. Hongxun. De cursuslocatie is Lange Veemarktstraat 3, 8601 ET in Sneek.

Meer weten? Ga naar www.healingcentre.org. Of bel: 0515-432030 en vraag naar Paul Baidenmann. Of stuur een e-mail naar Paul@healingcentre.org