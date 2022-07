Sportclub F en F organiseert Taiji Zomerstage

SNEEK- Gezondheid en geluk. Dat wil iedereen. Maar de vraag is: hoe bereik je het? Of, als je al gelukkig en gezond bent, hoe bewaar je het? Welnu, het beoefenen van Taiji - spreek uit: “tai tsjie” - kan helpen.

Beoefening van Taiji helpt om lichaam, geest en emoties in balans te brengen en om de levensenergie (chi) krachtig te houden. Samen met een gezonde leefstijl biedt dit ondersteuning in het (her)vinden van het pad naar gezondheid en geluk.

Een 3-daagse zomerstage: 26, 27 en 28 augustus a.s. in Sneek

In een 3-daagse zomerstage kunnen beginners kennismaken met alle facetten van Taiji, terwijl gevorderden zich daar juist verder in kunnen verdiepen. Denk hierbij aan: Taijiwuxigong (oefeningen voor zelfgenezing) en Taijiquan (bewegingskunst), evenals meditatie en fysieke training.

In de geest van de oude meesters begint de zomerstage bij het krieken van de dag. De dagen worden volledig benut om maximale vorderingen te maken. Zowel in jouw fysieke, geestelijke en emotionele welbevinden als in kennis van Taiji.

Natuurlijk is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gelegenheid tot ontspanning. De Taiji Zomerstage is ‘all-inclusive’. Er wordt gezorgd voor eten, drinken en versnaperingen tijdens ontbijt, lunch, diner en pauzes. De Taiji Zomerstage staat onder leiding van de zeer ervaren leraar Frank Liew-on en zijn eveneens ervaren begeleiders.

Geef jezelf een welverdiende boost en geef je op voor de Taiji Zomerstage van Sportclub F en F in Sneek. De kosten bedragen € 449,-. Wie er ook voor kiest om deel te nemen aan de Taiji Jin (krachten) stage die op zaterdag 26 september a.s. wordt gegeven, kan kiezen voor de combideal van Taiji Zomerstage (t.w.v. € 449,-) + Taiji Jin Workshop (t.w.v. 150,-) voor € 557,- (= € 42,- korting).

Interesse? Ga naar www.sportclubfenf.nl. Of bel: 0515-432030 en vraag naar Paul Baidenmann paul@sportclubfenf.nl.