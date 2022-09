Sportclub F en F organiseert Taiji Jin Workshop

Want de intelligente natuurkrachten die via deze bewegingskunst worden gestimuleerd om lichaam, geest en emoties in balans te brengen, kunnen ook ter verdediging worden toegepast. Maar dat gaat niet zomaar.

Zo zijn allereerst een kalme geest en zachte gedachten noodzakelijk. Harde spierkracht en een starre geest beperken de verdedigende kracht die Jin wordt genoemd. Ook spelen een juiste lichaamshouding, mentale kracht (Yi) en levensenergie (Chi) een rol. Maar voor wie dit alles op een ‘rijtje’ weet te krijgen, zal een nieuwe wereld opengaan.

In deze Workshop gaan we op zoek naar de Jin kracht. We grijpen hiervoor terug naar het traditionele onderricht van de oude meesters met stilstaande Taiji houdingen. Cursisten worden aangemoedigd om de Jin kracht te ontdekken en toe te passen. Aan het eind van de dag wordt er samen geoefend in het (veilig) en praktisch toepassen van het geleerde.

Frank Liew-On is als leraar opgenomen in een lange lineage van Taiji meesters. Zijn kennis heeft hij overgeleverd gekregen van Dr. Shen Hongxun (Shanghai 1939 – † Munkzwalm 2011) die op zijn beurt in een levenslange studie en beoefening de technieken en inzichten heeft verworden via zijn leraren.

Wij jij de intelligente Taiji krachten leren ervaren en toepassen? Geef je dan op voor de Taiji Jin Workshop van Sportclub F en F in Sneek. De kosten bedragen € 150,-.

Interesse? Ga naar www.sportclubfenf.nl. Of bel: 0515-432030 en vraag naar Paul Baidenmann paul@sportclubfenf.nl.