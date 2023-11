Sportcentrum Akkermans uit Wommels wint vier keer goud bij Judotoernooi in Borger

BORGER - Op zeven wedstrijdmatten werd door ruim 400 judoka’s gestreden om de medailles op het Hunebedtoernooi in Borger. Judoteam Akkermans uit Wommels reisde met 19 judoka’s af naar Drenthe om aan dit toernooi deel te nemen.

Maddy Bosma (Wommels), Jason Bijlsma (Mantgum), Mirthe Hartman (Sexbierum) en Marc Veenstra (Kollumerzwaag) werden in hun klasse kampioen en mochten het goud mee naar huis nemen. Het zilver ging naar Jarno Veenstra (Kollumerzwaag), Olaf van der Heide (Pingjum), Frans de Boer (Reduzum), May de Boer (Harlingen) en Jurre Steenge (Gorredijk).

Sanne Hartman (Sexbierum) mocht na een lange herstelperiode van een rugoperatie, tegen ieders verwachting in, eindelijk weer de tatami betreden in de klasse -18 jaar. Van de vijf partijen wist ze er drie te winnen en nam vol trots het brons in ontvangst. Ook Tygo Beverlo (Harlingen) wist een mooie bronzen medaille te winnen.

Brecht, Fay, Auke, Jelco, Margje, Maurits, Thys en Liewe hebben keurig judo laten zien, helaas was dit niet voldoende voor een medaille.

Verslag: Ida en Lianne Hartman