Zwemseizoen gestart

Het zwemwaterseizoen loopt elk jaar van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode controleert de Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in opdracht van de provincie vijftig zwemwaterlocaties op hygiëne en waterkwaliteit. De FUMO meet of er bepaalde bacteriën en algen in het water voorkomen die kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij zwemmers. Op basis van deze metingen kan de FUMO een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod afgeven.

Corona

Ook voor het bezoeken van zwemwaterlocaties gelden de landelijke coronamaatregelen: blijf zoveel mogelijk thuis. De landelijke coronamaatregelen gelden in ieder geval tot en met 20 mei. Op de website van het RIVM en GGD Fryslân is meer informatie te vinden over de coronamaatregelen.

Actuele info

Borden bij zwemwaterlocaties, de landelijke zwemwaterapp en de website www.zwemwater.nl bieden actuele informatie aan over de officiële zwemwaterlocaties in Nederland.